Блогер Мехман Гусейнов, которому накануне было предъявлено новое обвинение, заключен в карцер на 10 суток.
B знак протеста против фальсификации против него нового дела Гусейнов объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает «Туран».
Блогер Мехман Гусейнов, которому накануне было предъявлено новое обвинение, заключен в карцер на 10 суток.
B знак протеста против фальсификации против него нового дела Гусейнов объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает «Туран».
Дата: 2018/12/27 20:54
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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