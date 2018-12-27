Блогер Мехман Гусейнов, которому накануне было предъявлено новое обвинение, заключен в карцер на 10 суток.

B знак протеста против фальсификации против него нового дела Гусейнов объявил бессрочную голодовку. Об этом сообщает «Туран».

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