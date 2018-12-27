27 декабря в Сумгайыте состоялось открытие комплекса жилых зданий, построенных для семей беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в открытии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев и руководитель ООО «Archico», исполнитель проекта Мухаммед Мусаев проинформировали главу государства и первую леди о проделанной работе.

Строительство комплекса, расположенного в центре города, на проспекте Кероглу, началось в марте 2017 года. Комплекс, построенный в особом архитектурном стиле и на современном уровне, предназначен для 1005 семей беженцев и вынужденных переселенцев. В комплекс, территория которого составляет 4 гектара, входят 12 зданий, в том числе восемь 8-этажных и четыре 15-этажных. В комплексе построены школа, детский сад, дом церемоний, полицейский пункт и другие необходимые инфраструктурные объекты.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в квартирах условиями.

Minval.az