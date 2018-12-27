Сборная Азербайджана по футзалу ухудшила свой рейтинг.

Как сообщает «Азериспорт», в последнем рейтинге года сборная Азербайджана опустилась на одну позицию вниз и занимает 11-ю строку. У «милли» 1430 очков. Нашу команду обошла сборная Парагвая.

Один из соперников сборной Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира – команда Словакии занимает 26-ю строку (1192).

В первую десятку мирового рейтинга входят сборные Бразилии (1878), Испании (1791), России (1667), Португалии (1665), Аргентины (1663), Ирана (1653), Казахстана (1542), Италии (1509), Украины (1490) и Парагвая (1468).

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