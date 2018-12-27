В ближайшие дни будет запущен скоростной поезд компании Stadler, который будет курсировать по маршруту Баку-Гянджа, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Отмечается, что этот поезд будет ездить со скоростью 159 километров в час. Пассажиры смогут воспользоваться вагонами VIP и бизнес-класса. В каждом вагоне будет находиться небольшая кухня, холодильники, они будут обеспечены беспроводным интернетом.

Расстояние между Баку и Гянджой по автомобильной трассе составляет 372 километра, а по прямой — 299 километров. Расчетное время преодоления расстояния между Баку и Гянджой на автомобиле составляет пять-шесть часов.

Minval.az