Управление мусульман Кавказа получит из Резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана 4 млн манатов.
Президент Ильхам Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение о выделении средств.
Управление мусульман Кавказа получит из Резервного фонда президента, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана 4 млн манатов.
Президент Ильхам Алиев в четверг подписал соответствующее распоряжение о выделении средств.
Дата: 2018/12/27 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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