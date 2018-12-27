Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана предотвратил ущерб экономике страны от незаконного импорта мобильных телефонов на сумму 200 млн манатов.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал председатель ГТК Сафар Мехтиев.

«Был обнаружен факт незаконного импорта в Азербайджан мобильных телефонов посредством системы онлайн заказов. При этом онлайн заказы оформлялись, в том числе, на давно уже умерших людей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, по делу проходят 4 сотрудника таможенных органов», — сказал С.Мехтиев в четверг в рамках встречи с руководителями ведущих информационных агентств Азербайджана.

По его словам, посредством такой системы ежемесячно в Азербайджан поставлялись до 30 тыс. мобильных телефонов. «Предпринятые нами меры позволили предотвратить ущерб экономике страны в размере 200 млн манатов», — добавил глава ГТК.

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