На различных дорогах Баку установлена спецтехника для составления электронных протоколов за административные правонарушения – остановку и стоянку в местах, где парковка запрещена.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, эта спецаппаратура осуществляет фото- и видеосъемку нарушителей.

«В случае обнаружения факта незаконной парковки делаются 4 фотографии автомобиля нарушителя и записывается соответствующее видео в качестве доказательства.

Камеры выявляют автотранспортные средства, нарушившие правила парковки на дорогах, и передают информацию о них и их водителях в единую базу данных для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей.

Контроль за дорогами осуществляется круглосуточно. Кроме того, сотрудники БТА стали планшетами фотографировать автомобили нарушителей.

БТА призывает водителей быть более внимательными при парковке автомобилей и не парковать их в запрещенных местах», — подчеркнул М.Агаев.

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