28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Ближе к ночи в отдельных частях полуострова дождь может перейти в мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 757 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются переменные осадки. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, в горных и предгорных районах возможен снег. В отдельных местах будет туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла.

Minval.az