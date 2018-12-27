Экономики Азербайджана и Беларуси не являются конкурентами, а взаимно дополняют друг друга, что приносит пользу обеим сторонам.

Как передает Report, об этом заявил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович на пресс-конференции.

«Основу экспорта Беларуси в Азербайджан составила продукция машиностроения, нефтехимии, фармацевтики, военно-промышленного комплекса. В свою очередь из Азербайджана мы импортировали продукты нефтехимии, хлопковое волокно, овощи, фрукты и другие продукты ненефтяной экономики», — сказал Г.Ахрамович.

Коснувшись темы взаимодействия в области тяжелого машиностроения посол напомнил, что в апреле этого года Гянджинский автомобильный завод (ГАЗ) выпустил 10-тысячный трактор. «Продукция завода уже поступает в третьи страны», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что азербайджанская и белорусская сторона приступили к реализации проекта по созданию сборочного цеха ГАЗ в Турции.

По словам посла, в перспективе Беларусь намерена создать на территории Азербайджана завод по производству лекарств, в том числе и для лечения онкологических больных.

Г.Ахрамович также указал, что азербайджанская сторона намерена создать на территории Беларуси цех по розливу азербайджанских видов коньяка и вин для осуществления продажи не только на территории республики, но и в соседних от Беларуси странах.

Minval.az