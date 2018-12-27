Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную армянскими СМИ дезинформацию о, якобы, произошедшей перестрелке на передовой линии Вооруженных сил.

Оборонное ведомство отметило, что на позициях ВС Азербайджана никаких инцидентов не произошло, наши подразделения контролируют оперативную обстановку.

«Данная дезинформация является дешевой пропагандой, нацеленной на сокрытие от внимания международной общественности фактов хаоса, безответственности и произвола, царящих в армянской армии, в том числе произошедшего 26 декабря в Агдамском направлении фронта обстрела наших гражданских лиц», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Minval.az