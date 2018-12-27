Адресатом заявления, которое накануне озвучил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, являются не армяне по ту сторону линии фронта, а международное сообщество, для которого прозвучала фиксация позиции Азербайджана, рассказал сотруднику Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По его словам, когда озвучивают подобного рода заявления, как правило, они имеют следующую цель:

«Во-первых, это призыв к переговорам, что и было озвучено. И во-вторых, еще раз озвучено напоминание своих основных позиций по тем или иным вопросам. И прежде всего то, что решение должно быть поэтапным и должны быть освобождены оккупированные территории. Далее упомянут возможный «потолок» в вопросе предоставления статуса».

Вместе с тем, по мнению Т.Зульфугарова, «заявления главы государства и главы МИД по Карабаху немного различаются»:

«Если президент Азербайджана говорит о вопросе справедливого урегулирования конфликта и освобождения территорий, то в заявлении Э.Мамедъярова речь идет о том, чтобы активизировать переговоры, которые приведут к этой цели», — разъяснил наш собеседник.

По его словам, в азербайджанском обществе нет иллюзий в отношении того, насколько могут быть перспективны переговоры. Позиция сторон ясна, и в рамках этих позиций никто не видит возможности для выработки серединной позиции или компромиссного решения:

«Как я упомянул выше, есть некоторая разница между тем, что озвучил президент Азербайджана и глава МИД страны. Президент в своем заявлении делает ударение на то, что в Армении произошли изменения, и армянское общество, выбрав Никола Пашиняна, сделало выбор в сторону прозападного пути развития. На мой взгляд, это рациональная позиция армян, в контексте того, что российская сторона дала все для Армении, поддержала аннексионистскую политику в отношении оккупированных территорий Азербайджана.

Однако развития Армении российский партнер дать не может. Так как нет необходимых инвестиций, помощи и так далее. Поэтому рациональный выбор армянской общественности в пользу Запада является обоснованным. Думаю, что это приведет рано или поздно к отказу от сотрудничества с Россией. Такие процессы назревают в регионе Южного Кавказа. Произойдут геополитические изменения. В рамках которых президент Азербайджана и видит возможности для справедливого решения армяно-азербайджанского конфликта.

Это то, что мы имеем в комплексе. Могут прозвучать критические заявления, мол, хватит вести переговоры, нужно воевать. Однако тем, кто говорит это, нужно четко осознать, что перед нами две задачи в случае возобновления боевых действий.

Во–первых, это восстановление территориальной целостности Азербайджана. И во-вторых, достижение той цели меньшим количеством потерь с нашей стороны.

Для того, чтобы эти условия были выполнены, нужно, чтобы многие факторы, внутренние и внешние, способствовали именно такому решению задачи. Поэтому, когда сформируются соответствующие условия, наверное, тогда и произойдут наши решительные шаги в направлении восстановления территориальной целостности Азербайджана. И заявление главы государства говорит о том, что есть определенные надежды, причем достаточно серьезные, которые могут привести к тому, что сложится подобная ситуация».

Бахтияр Сафаров

Minval.az