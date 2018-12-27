Решением коллегии министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2019 год, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

В нормах рабочего времени на 2019 год отмечается, что согласно Трудовому кодексу и распоряжению Кабинета министров «О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году», нерабочими днями в стране считаются 1, 2 января — Новый год, 20 января — День всенародной скорби, 8 марта — Международный женский день, 20, 21, 22, 23, 24 марта — праздник Новруз, 9 мая — День победы над фашизмом, 28 мая — День Республики, 5, 6 июня — праздник Рамазан, 15 июня — День национального спасения азербайджанского народа, 26 июня — День Вооруженных сил Азербайджана, 12, 13 августа — праздник Гурбан, 9 ноября — День Государственного флага Азербайджана, 31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира.

Согласно пятой части статьи 105 Трудового кодекса и распоряжению Кабинету министров «О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2019 году», в связи с тем, что выходные дни в 2019 году будут совпадать с праздничными днями, 25, 26 марта, 17 июня, 11 ноября будут считаться нерабочими в пятидневной рабочей неделе, 25 марта — в шестидневной рабочей неделе.

В 2019 году будет 242 рабочих и 103 нерабочих дня, 18 праздничных нерабочих дней по пятидневной рабочей неделе.

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