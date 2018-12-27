В следующем году в Китае впервые клонируют котенка с использованием той же технологии, что применялась при клонировании овечки Долли. Об этом сообщает издание Global Times.

По словам Чжао Цзяньпина (Zhao Jianping), заместителя директора пекинской биотехнологической компании Sinogene, кошка должна появиться на свет в конце первого квартала 2019 года. Хотя проект имеет низкую исследовательскую ценность, в Sinogene надеются, что клонированные домашние животные, в том числе собаки, будут пользоваться спросом. Стоимость клонирования одного питомца будет составлять около 55 тысяч долларов. У компании есть уже 20 клиентов.

Однако собак по сравнению с кошками трудно клонировать, поскольку их репродуктивная физиология отличается от физиологии других млекопитающих. Их яйцеклетки очень чувствительны к изменениям внешних условий.

Используемый метод был разработан в 1996 году и называется клонирование методом пересадки ядра соматической клетки. Из неоплодотворенной яйцеклетки удаляют ядро, после чего в нее пересаживают ядро от соматической клетки, например, от фибробласта (клетки соединительной ткани) эмбриона. В случае овечки Долли понадобилось около 300 попыток, чтобы получить здоровый эмбрион.

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