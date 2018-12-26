В 2019 году цена на нефть будет стабильной и составит чуть более $60 за баррель, полагает президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

«Трудно прогнозировать цифры», — отметил он. Однако «те усилия, которые предпринимали страны, входящие и не входящие в ОПЕК», особенно Россия, «дадут свои результаты», считает глава нефтяной компании. «Цена будет стабильна, около $60 за баррель с небольшим плюсом», — цитирует его ТАСС.

Как указал Алекперов, такая цена позволит и потребителям, и производителям «реально прогнозировать свои инвестиционные программы», а также «чувствовать себя комфортно».

Minval.az