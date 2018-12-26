Вопрос открытия прямого рейса между Азербайджаном и Индией стоит на повестке дня.
Как сообщает Report, посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев и секретарь министерства гражданской авиации Индии Раджив Наян обсудили данный вопрос.
Вопрос открытия прямого рейса между Азербайджаном и Индией стоит на повестке дня.
Как сообщает Report, посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев и секретарь министерства гражданской авиации Индии Раджив Наян обсудили данный вопрос.
Дата: 2018/12/26 21:51
Раздел: Азербайджан, Мир, Экономика
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