Вопрос открытия прямого рейса между Азербайджаном и Индией стоит на повестке дня.

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Индии Ашраф Шихалиев и секретарь министерства гражданской авиации Индии Раджив Наян обсудили данный вопрос.

Minval.az