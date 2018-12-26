Альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты» планирует открыть торговую точку в Азербайджане.

«Розничная торговая сеть компании по России в 2018 году показала прирост выручки на 29% по отношению к прошлому году. В текущем году компания открыла 24 торговые точки по линии франшизы. В ближайшее время планируется открытие торговых точек в Казани, Ижевске, Сочи, Баку (Азербайджан) и в Улан-Баторе (Монголия)», — отмечается в информации на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия).

Альянс ЭПЛ «Якутские бриллианты» — группа компаний, объединяющая собственное гранильное и ювелирное производство и собственную розничную сеть ювелирных магазинов. Компания осуществляет полный производственный цикл: от огранки алмазов любой сложности, до выпуска и оптово-розничной реализации ювелирных изделий в России и за ее границами.

Minval.az