Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает «Репорт», на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был оглашен приговор, согласно которому певицу Федаю Лачын приговорили к 5 годам тюремного заключения, бывшего командира батальона Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева — 9 годам, бывшего начальника караула Джейхуна Самедова — 9 годам, его заместителей — Турала Поладханова — 8,5 годам, Фуада Гаджиева — 8,5 годам, таксиста Магомеда Гаджиева — 7 годам, Гюнай Атакишиеву — 6 годам, Агиля Наджафова — 9 годам, Исрафила Солтанова — 7 годам, Шахмара Бейализаде — 7 годам, Тарлана Зейналова — 7 годам, Анара Аскерова — 7 годам и Али Агами (наказания объединены)- 20 годам лишения свободы.

В отношении Б.Абдуллаева вынесен оправдательный приговор по ст. 179 (присвоение) УК АР, а ст. 311 (получение взятки) была исключена из обвинения.

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