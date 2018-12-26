В Азербайджан из Ирака возвращены 20 детей, родители которых принимали участие и погибли в ходе боевых действий в Мосуле.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил заместитель главы Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

«20 детей, потерявших родителей (в ходе контртеррористической операции правительства Ирака против Исламского государства) возвращены и переданы на попечение близких родственников», — заявил С.Гейдаров агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в силу того, что эти дети долгий период жили в местах, где идет религиозно-идеологическая война, они были подвергнуты соответствующему влиянию.

«Сейчас ведутся работы по их реабилитации и интеграции в общество. Кроме того, идет работа по возвращению других детей в Азербайджан»,- отметил он.

С.Гейдаров добавил, что на территории Ирака находятся гражданки Азербайджана, которые привлечены к уголовной ответственности. «В отношении некоторых из них, принята мера в виде казни по законам этой страны за террористическую деятельность. Вокруг других продолжаются разбирательства», — отметил он.

Зампред отметил, что по всем вопросам, касающимся граждан Азербайджана, в том числе по их возвращению на родину, ведутся переговоры с правительством Ирака.

Minval.az