«В следующем году будет сдано в эксплуатацию новое здание Иреванского государственного драматического театра».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр культуры Абульфас Гараев.

По его словам, подготовлены проекты по капитальному ремонту и восстановлению нескольких крупных учреждений культуры: «При наличии на это возможностей в госбюджете, мы добьемся реализации проектов. Уже готов проект восстановления и реконструкции Театра оперы и балета. Вместе с тем, мы считаем, что настало время переноса Бакинского государственного цирка».

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