Граждане Азербайджана за последние полтора года в ряды террористических организаций в Сирии и Ираке не вступали.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

«За последние полтора года информации о вступлении граждан Азербайджана в ряды незаконных вооруженных формирований не поступало. Напротив, за указанный наблюдается их бегство (из зон боевых действий в Сирии и Ираке — ред.) и попытки скрыться в различных странах», — сказал С.Гейдаров журналистам в среду.

«Мы ведем работы соответствующими странами партнерами по их выявлению и привлечению к ответственности»,- добавил он.

По его словам, в ряды террористических группировок на Ближнем Востоке, в целом, примкнули более 1 тыс. граждан Азербайджана. «Есть информации о более чем 1 тыс. граждан Азербайджана, примкнувших к незаконным вооруженным формированиям на Ближнем Востоке. 109 из них уже привлечены к уголовной ответственности, еще 310 человек лишены гражданства Азербайджана за участие в этих конфликтах и они не могут вернуться в страну»,- сказал С.Гейдаров.

Он также отметил, что в ходе контртеррористических операциях, проведенных правительствами стран на Ближнем Востоке, было уничтожено более 300 граждан Азербайджана, которые входили в состав незаконных вооруженных формирований.

Minval.az