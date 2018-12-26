Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии новой дороги, соединяющей Бакинскую городскую окружную автомобильную дорогу с улицей Шарифзаде, а также Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства.

Затем глава государства и его супруга заложили на территории фундамент нового жилого комплекса общей площадью 15,4 гектара.

Также президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в реконструированном парке на территории Ясамальского района.

Minval.az