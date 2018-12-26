В Баку на линии по маршруту № 81 (Старые Гюнешли-Гарачухур) выпущены новые автобусы.

Об этом сообщил в среду Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, в последующие месяцы новые автобусы будут курсировать и на ряде других маршрутных линий.

Автобус №81 функционирует по следующему маршруту: кирпичный завод – пос. Старые Гюнешли – ул. Алиаги Шихлинского – шк. №204 — Неапольский круг – ул. Тельнова – шк. №29 – шк. №25 – ул. Сеид Азима Ширвани — поликлиника №7 — Олимпийский спортивный комплекс «Серхедчи» — ст. м. «Халглар Достлугу» — просп. Гара Гараева — ТЦ «Лачин» — рынок «8-й км». — ст. м. «Нефтчиляр» — спортивный комплекс «Старт» — Бакинский государственный нефтяной энергетический колледж — ТЦ «Бакиханов» – просп. Гянджлик – ул. Ахмеда Мехбалыева – пос. Гарачухур — Гарачухурский парк – ул. Этибара Бекирова – шк. №318 – ул. Юсифа Эйвазова — маркет «Угур».

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