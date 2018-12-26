Информация о том, что «вор в законе» Надир Салифов, известный как Лоту Гули, находится под домашним арестом в Баку, не соответствует действительности. Об этом агентству Sputnik Азербайджан сообщили в министерстве юстиции Азербайджана.

Как заявили в Минюсте, экстрадиции никакой не было, поскольку нового преступления на территории Азербайджана Гули не совершал, и поэтому азербайджанская сторона не могла требовать его выдачи. Судя по тому, депортации Салифова тоже не было. В госструктуре заявили, что не располагают такой информацией. Скорее всего «вор в законе» в добровольном порядке прибыл в Азербайджан.

Напомним, что 24 декабря 2017 года — на следующий день после своего освобождения (отбыл за решеткой 22 года, 10 из которых просидел в Гобустанской крытой тюрьме, ему предстояло отбыть еще около пяти лет) «вор в законе» вылетел в Турцию, где проживал до последнего времени. Влияние Гули стало расти и «вор в законе» попал в поле зрения Управления по борьбе с организованной преступностью Стамбула.

Гули был задержан восьмого октября и приведен в стамбульскую полицию. Долгое время криминальный авторитет находился в центре депортации Бынкылыдж, пока наконец не появилась информация о его выдворении из Турции.

Как объяснили в Минюсте, возможно Гули и находится в Баку, но точно не под домашним арестом. Для этого должно быть основание в виде предъявления Надиру Салифову обвинения в совершении нового преступления, а такого нет.

Minval.az