Азербайджан занял 28-е место в рейтинге налогообложения Paying Taxes 2019.

Об этом, как сообщает Trend, отмечается в исследовании, проведённом специалистами крупной консалтинговой сети компаний PwC в сотрудничестве со Всемирным банком.

Согласно анализу, общая налоговая ставка Азербайджана составляет 40,8 процента, это удельный вес налогов и взносов в прибыли компании.

При этом Россия расположилась на 53 месте, Казахстан- на 56 месте, Узбекистан – на 64-м, Армения — на 82-м, Таджикистан – на 136-м, Кыргызстан – на 150-м.

Исследование учитывает ряд показателей в налоговой сфере – количество платежей за год, время, необходимое для соответствия налоговому законодательству, применение системы НДС.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан занимал 35 место в рейтинге.

Minval.az