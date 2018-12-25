ФК «Нефтчи» расторг контракт с голкипером Рашадом Азизли.
Согласно информации официального сайта клуба, расторжение контракта произошло по взаимному согласию сторон.
ФК «Нефтчи» расторг контракт с голкипером Рашадом Азизли.
Согласно информации официального сайта клуба, расторжение контракта произошло по взаимному согласию сторон.
Дата: 2018/12/25 23:22
Раздел: Азербайджан, Спорт
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