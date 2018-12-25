Сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана с 1 по 15 декабря проверили соблюдение в стране требований экологического законодательства, говорится в сообщении министерства.

В ходе проверок было составлено 210 актов и протоколов в связи с нарушениями юридическими и физическими лицами закона в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, недр земли, флоры и фауны, а также в связи с нарушениями закона об утилизации бытовых и продовольственных отходов. В связи с выявленными фактами были даны 83 обязательных для исполнения указания.

В общей сложности по 100 делам в административном порядке были наложены штрафные санкции в размере 207400 манатов. За ущерб окружающей среде по 32 делам были направлены иски в размере 14068 манатов; за нарушение правил утилизации отходов и загрязнение окружающей среды юридические и физические лица по 192 делам были привлечены к выплате нанесенного ущерба в размере 148565 манатов. Для принятия мер в правоохранительные органы было направлено 36 дел, в исполнительные структуры – 19 дел, в суды – пять дел.

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