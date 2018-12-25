Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по совершенствованию энергетической системы и улучшению снабжения электроэнергией.

Согласно распоряжению, в целях совершенствования энергетической системы, улучшения снабжения населения и экономики электроэнергией, в связи с осуществлением мероприятий, предусмотренных в Программе по реабилитации, совместно подготовленной министерством энергетики и ОАО «Азерэнержи», из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для увеличения уставного капитала ОАО «Азерэнержи» будет выделено 40 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Minval.az