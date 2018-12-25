В Азербайджане более 120 судей отстранены из судебной системы из-за грубых правонарушений.

Как сообщает Report, об этом было отмечено на прошедшем 25 декабря с участием министра юстиции, председателя Судебно-правового совета Фикрета Мамедова расширенном заседании с участием новоназначенных заместителей председателей Бакинского и Сумгайытского апелляционных судов, председателей коллегии и др.

Здесь была подчеркнута важность обеспечения справедливости судебных решений в соответствии с указаниями и рекомендациями президента, необходимость повышения прозрачности судов и недопустимость коррупции, отмечено об отстранении из судебной системы более 120 судей, допустивших грубые нарушения, переводе 11 человек на более низкую должность или смене их работы и т.д.

Minval.az