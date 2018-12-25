Сотрудники полиции завели уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Воронежской области, в котором погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

Как сообщалось, 24 декабря микроавтобус «Мерседес» и фура столкнулись на трассе М4 «Дон» в Богучарском районе Воронежской области.

В результате ДТП двое мужчин погибли, еще семь человек получили травмы. Все погибшие и пострадавшие — граждане Азербайджана.

Minval.az