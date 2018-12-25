Грузия, которая удовлетворяет свои потребности в природном газе в основном за счет его импорта, в 2019 году прогнозирует рост его потребления на 5,8% по сравнению с показателем 2018 года — до 2 млрд 559,6 млн кубометров, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Согласно балансу природного газа страны на 2019 год, утвержденному ведомством, в следующем году планируется импортировать 2 млрд 591,5 млн кубометров газа, что на 7% больше, чем в 2018 году. Весь объем поставок придется на Азербайджан. Ожидается, что «дочки» Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) увеличат поставки газа на 8,8% — до 1 млрд 763,5 млн кубометров, а в рамках проекта «Шах-Дениз» республика планирует получить 828 млн кубометров газа (рост на 3,3%).

Minval.az