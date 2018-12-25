Аббас Ибрагимов назначен новым председателем правления Международного банка Азербайджана (МБА), говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, данное решение было принято во вторник в рамках очередного общего заседания акционеров МБА.

«Сегодня прошло очередное заседание акционеров МБА, в рамках которого было принято решение о назначении на должность председателя правления банка Аббаса Ибрагимова, который исполнял данную должность с марта 2018 года», — отметили в банке.

В рамках заседания также был рассмотрен отчет о финансовых результатах банка за прошедшие 11 месяцев.

В Банке отметили, что во вторник также состоялось заседание Наблюдательного совета, в ходе которого генеральный директор МБА Васиф Ахмедов был избран в состав правления и назначен заместителем председателя.

«Члены наблюдательного совета также обсудили бюджет на 2019 год и приняли решение по ряду кредитных обращений», — сообщили в МБА.

Minval.az