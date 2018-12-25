Дональд и Мелания Трамп присоединились к ежегодной программе NORAD Track Santa и принимали звонки от детей. Об этом сообщает ВВС.

Трампу позвонил 7-летний мальчик Коулман. Когда американский президент пытался поздравить его, невзначай спросил: «Ты еще веришь в Санта-Клауса?». А потом в свое оправдание добавил: «Ибо в семь лет это маргинально, правда?».

Какой была реакция ребенка — неизвестно.

Журналисты возмутились поступком Трампа, подчеркнув, что существование Санты «не может подвергаться сомнению».

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