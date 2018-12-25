Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с многочисленными жертвами, вызванными цунами.

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате цунами, произошедшего в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Minval.az