«Важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района.

«Мы наращиваем нашу силу и мощь. Должен также отметить, что важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы. В особенности, в результате апрельских боев и других наших последующих успешных операций созданный прежним руководством Армении миф о своей армии был развеян в пух и прах. Азербайджанская армия, азербайджанский солдат показали, что мы побеждаем и на поле боя. Наши военные победы сыграли особую роль в падении криминального режима Армении», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.

«Захватническая политика Армении поставила их в тяжелое положение. Сегодня это видит весь мир, происходящие в регионе события также подтверждают это», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства сказал, что в Армении пал криминальный режим, узурпировавший власть на протяжении двадцати лет.

«Главной причиной этого является их захватническая политика. Потому что мы поставили перед собой задачу: этот криминальный режим должен пасть и добились этого. Мы добились этого, использовав все средства», — сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что пока земли Азербайджана будут под оккупацией, Армения будет находится в изоляции.

«Я неоднократно говорил, сегодня хочу сказать еще раз: в том, что режим криминальной, коррумпированной хунты пал, есть и наша доля. Пока наши земли находятся под оккупацией, в первую очередь, мы держим и будем держать их в изоляции. С другой стороны, для экономики Армении нет никаких основ. Мы изолировали их от всех региональных проектов, и этот процесс продолжается», сказал Ильхам Алиев добавив, что «экономическое положение в Армении очень тяжелое, и основная причина произошедших там в этом году событий – нищета, бедность, несправедливость и произвол».

«Армения находится в очень тяжелом положении в демографическом плане. По имеющимся у нас данным, в результате оккупационной политики из страны выехали, навсегда ее покинули, по меньшей мере, более миллиона граждан.

Надеюсь, что армянское общество и новое руководство Армении поймут, что какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном. Нормализация зависит от освобождения наших земель, это – главное условие», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az