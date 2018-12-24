На энергетической карте мира уже образовался формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан, который и в двустороннем плане и в трехстороннем плане имеет очень большие перспективы.

Об этом, в частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник в интервью российскому телеканалу Россия 24.

«Наши энергетические проекты мы начали осуществлять еще в начале 2000 годов, в плане строительства нефтепроводов и газопроводов. Для того чтобы выйти на мировые рынки просто необходимо было строить инфраструктуру, у нас нет выхода в открытый океан», — сказал президент Азербайджана.

Как подчеркнул президент Ильхам Алиев, Россия относительно недавно в этом направлении предприняла шаги.

«Хотя мы помним, что много лет назад еще был реализован проект «Голубой поток». О нем сейчас немного подзабыли, но это ведь тоже проект строительства по дну Черного моря газопровода из России в Турцию. То есть, в принципе, ничего нового в том, что произошло в этом году, открытие морской фазы «Турецкого потока», нет. Просто политическое взаимодействие России и Турции высокого уровня позволило этот проект реализовать или же ускорить реализацию», — отметил президент Ильхам Алиев.

Поэтому, по словам главы государства, Азербайджан, как друг России и Турции, приветствовал этот проект. «И мы присутствовали на высоком правительственном уровне на церемонии открытия этого проекта», — сказал президент Азербайджана.

Что касается проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), то в мае этого года он был официально запущен, продолжил президент Ильхам Алиев.

«Этот проект объединяет в себе четыре важных самостоятельных проекта – разработку крупнейшего газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» и строительство трех газопроводов, интегрированных», — сказал глава государства.

На сегодняшний день три сегмента из четырех этого проекта уже реализованы.

«После официального открытия в мае «Южного газового коридора», в июне было открытие проекта TANAP . Таким образом, мы будем в большем объеме транспортировать газ на турецкий рынок, а далее на европейский рынок. Это также продолжение нашей политики, потому что в 2007 году мы открыли газопровод из Баку до турецкого города Эрзурум, и, являемся экспортерами газа на турецкий рынок», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что «Южный газовый коридор» позволит Азербайджану почти что в два раза увеличить экспорт своего газа на турецкий рынок, выйти на рынки сопредельных с Турцией стран, и дальше в Западную Европу.

«Это даст нам возможность реализовать наш большой газовый потенциал, принесет миллиарды долларов в казну. Это уже создало тысячи, может быть десятки тысяч рабочих мест. И конечно же, создает совершенно новую энергетическую карту Евразии. И объединение усилий Азербайджана, России и Турции в этом направлении не только позволит нам в полной мере реализовать наши планы, обеспечить наши интересы, но также иметь очень прогнозируемую политику в плане развития наших энергоресурсов и транспортировки», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az