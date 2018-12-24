Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Заура Марданова (племянник Тельмана Исмаилова — прим. Минвала), Владимира Гусакова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года, действуя в сговоре, обманом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где совместно с иными лицами насильно удерживал и избивал потерпевшего. Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и «вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях».

«Подавив волю к сопротивлению, обвиняемые насильно поместили потерпевшего на заднее сидение автомобиля и переместили в дом Исмаилова в Московской области, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинения. Уголовное дело в отношении остальных участников данного преступления выделено в отдельное производство, по нему сейчас продолжается расследование. Также продолжается международный розыск Исмаилова и других лиц.

Тельману Исмаилову и его брату Вагифу было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

Певец Авраам Руссо является четырехкратным обладателем премии «Золотой граммофон». Считается, что именно Исмаилов пригласил певца в Москву, где его заметил продюсер Иосиф Пригожин.

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