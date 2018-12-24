«Вопрос обеспечения продовольствием структур, находящихся в подчинении Управления учреждений дошкольного образования и детдомов города Баку, ежедневно контролируется и каждое обращение серьезно расследуется. Поступившая на прошлой неделе информация относительно качества продовольствия в детсадах была незамедлительно расследована созданной ИВ города Баку комиссией. Продукты, качество которых вызывало подозрение, были заменены. В Управлении сказали, что о некачественности выдаваемого детсадам продовольствия не может быть и речи. Однако, продукты, качество которых вызывает сомнение, незамедлительно заменяются».

Об этом в ответ на запрос Report сказали в пресс-службе ИВ города Баку.

Было отмечено, что в ходе проведенных комиссией в дошкольных учреждениях всех районов проверок серьезных нарушений и проблем не отмечено: «В целом, в 2018 году в вопросе обеспечения учреждений дошкольного образования и детдомов продовольствием серьезных проблем не наблюдалось. В то же время, структурам, занимающимся снабжением продовольствием дошкольных учреждений города Баку, было дано особое поручение относительно увеличения в канун Нового года разновидности выдаваемого в детсады продовольствия».

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