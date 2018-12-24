Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения. Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под вашим руководством курсом на строительство сильного независимого государства. Динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между нашими народами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран. Желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, добра и воплощения всего задуманного», — говорится в поздравлении.

Minval.az