Замминистра образования Фирудин Гурбанов, назначенный и.о. ректора Бакинского государственного университета (БГУ), приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом Report сообщили в отделе печати и информации БГУ.

Встретившись 24 декабря с проректорами вуза и советниками, он провел соответствующие обсуждения, дал необходимые поручения.

21 декабря заместитель министра образования Ф.Гурбанов был назначен и.о. ректора БГУ. Министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ. В то же время Ф.Гурбанов останется на должности замминистра.

Согласно подписанному 15 ноября президентом Ильхамом Алиевым распоряжению, Абель Магеррамов освобожден от должности ректора БГУ. Исполнение полномочий ректора в течение месяца было возложено на проректора по учебной части вуза Ираду Алиеву.

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