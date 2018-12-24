В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом в 00:00 31 декабря в Национальном приморском парке состоится грандиозный фейерверк.

Как сообщает Report, в связи с праздничными торжествами на площади Азадлыг наряжена самая большая елка в Баку. В то же время украшены территории Национального приморского парка и других парков, деревья наряжены лампочками, различными атрибутами и символами нового года, установлены фигуры сказочных героев, выполнены работы по праздничному украшательству, в различных местах организованы праздничные праздники.

Исполнительная власть города Баку приглашает жителей и гостей города собраться у башни с часами в Национальном приморском парке в 00.00 31 декабря, чтобы посмотреть на фейерверк.

Minval.az