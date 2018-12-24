Уходящий 2018-й год наполнен событиями как радостными, так и печальными. К сожалению, в этом году Азербайджан потерял много выдающихся личностей, принесших стране славу.

Мы никогда не забудем ушедших из жизни выдающихся личностей, навсегда оставшихся в памяти народной и в истории Азербайджана:

Фуад Поладов — Народный артист Азербайджана

Юрий Балиев — Народный артист Азербайджана

Хайям Мирзазаде — Народный артист Азербайджана, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф», композитор

Амалия Панахова — Народная артистка Азербайджана

Гасанага Садыгов — заслуженный артист Азербайджана, заслуженный работник культуры, музыкант

Назим Агаев заслуженный артист Азербайджана

Рауф Талышинский – главный редактор газеты «Эхо»

Бейюккищи Агаев — ученый и педагог, заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, профессор, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, директор Научно-хирургического центра Министерства здравоохранения.

Токай Мамедов — выдающийся представитель скульптурной школы Азербайджана, лауреат государственных премий СССР и Азербайджана, заслуженный деятель искусств, народный художник, персональный пенсионер президента Азербайджанской Республики, профессор.

Фируддин Гашимзаде — известный физик, заслуженный деятель науки, доктор физико-математических наук, профессор

Явер Джамалов — Министр оборонной промышленности Азербайджана

Нуреддин Мустафа оглу Кязимов — выдающийся азербайджанский ученый-педагог, президентский стипендиат, академик

Гара Мустафаев — известный азербайджанский ученый, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Зоология позвоночных и биоэкология» Бакинского государственного университета.

Светлая память и низкий поклон вам, наши дорогие великие земляки!

Minval.az