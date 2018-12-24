Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году получит из госбюджета 481,6 млн манатов на повышение уставного капитала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

«В госбюджете на 2019 год предусмотрено выделение 481,6 млн манатов на увеличение уставного капитала SOCAR», — отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, SOCAR в 2018 году получит из госбюджета 663,2 млн манатов на проведение бурения на ряде месторождений (Умид, Карабах, Бабек). Эти средства будут выделены посредством докапитализации SOCAR.

Уставный капитал SOCAR на конец 2017 года составляет 3 млрд 36 млн манатов.

Minval.az