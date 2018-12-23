Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает принимать комплексные меры по устранению образовавшихся во время ливня осадков на улицах и проспектах Баку.

Как говорится в сообщении Госагентства, в соответствии с этими мерами для отвода дождевых стоков на пересечении улиц Бакиханова, Джейхуна Гаджибейли и Сахавата Гулиева строятся дополнительные линии для увеличения пропускной способности канализационной системы.

Для этого в этом районе были проложены новые трубы длиной 130 метров и диаметром 300 мм.

Minval.az