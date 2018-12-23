Азербайджанский лидер Ильхам Алиев избран «Главой государства года» в Турции.

Как сообщил агентству АЗЕРТАДЖ председатель Федерации Турецко-азербайджанских ассоциаций Билал Дюндар, номинация «Глава государства года» определялась по следующим параметрам: искренний, деловой, успешный и друг Турции.

Соответствующий опрос проводился в 16 регионах Турции со стороны 145 организаций гражданского общества, входящих в состав Федерации.

Вручение награды «Глава государства года» президенту Ильхаму Алиеву состоится в январе 2019 года.

Minval.az