«Ведется экспертиза останков, найденных в поселке Пута Гарадагского района Баку и предположительно относящихся к поэту Микаилу Мушфигу».

Об этом в ответ на вопрос журналиста Report заявил министр культуры Абульфаз Гараев.

По словам министра, этот процесс долгий: «Он ведется с участием ученых. Должны быть проведены различные экспертизы. Исследованиями занимаются соответствующие госструктуры. О результатах будет сообщено нам, а мы оповестим общественность».

А.Гараев заявил, что определение того, принадлежат или нет найденные останки поэту Микаилу Мушвигу, не относится к полномочиям министерства культуры: «Истину определят ученые. Если будет установлено, что останки принадлежат Мушвигу или другому поэту, деятелю культуры и искусства, то министерство культуры предпримет соответствующие меры. Однако в первую очередь нужно установить истину».

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