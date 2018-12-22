В Национальном приморском парке в Баку начались мероприятия по случаю наступления Нового года.

Как передает Trend, об этом сообщила глава пресс-службы Управления Приморского бульвара Гюнай Елмаргызы.

По ее словам, подготовка к празднику уже завершилась.

«Праздничная программа будет представлена на площади за Кукольным театром. Жителей и гостей столицы ждут интересные сюрпризы, живая музыка. Праздничные мероприятия на бульваре будут интересны как детям, так и взрослым. Они будут продолжаться в приморском парке в течение двух недель», — сказала Гюнай Елмаргызы.

Отметим, что деревья на территории парка украшены гирляндами, за Кукольным театром установлена елка, а сбоку от театра, на выходе из подземного перехода на территории бульвара создан украшенный гирляндами тоннель длиной 35, шириной 4,3 и высотой 5 метров. В конце тоннеля, на расстоянии примерно 30 метров установлен светящийся шар диаметром пять метров.

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