Карабахские скакуны выступили в Лондоне на Международном олимпийском шоу конного спорта. Красота уникальной азербайджанской породы лошадей и мастерство наездников были представлены семи тысячам зрителей и английской аристократии, в том числе — представителям правящего дома.

Об этом Minval.az сообщили в Государственной пограничной службе АР.

Азербайджанскую делегацию, побывавшую в Великобритании 17-23 декабря, возглавил президент Федерации конного спорта Азербайджана, начальник Госпогранслужбы республики, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Специально для выступления в Лондоне была подготовлена шоу-программа под названием «Азербайджан — страна огней и Карабахские скакуны», которую наездники исполнили под национальную музыку Азербайджана.

Творческую группу танцоров и наездников возглавил заслуженный деятель спорта Азер Хамзаев.

Традиционно на олимпийском шоу конного спорта присутствует британская королевская семья, где уже знакомы с красотой и статью карабахских скакунов. Еще 10-13 мая текущего года во время мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Королевского Виндзорского конного шоу и приуроченных к дню рождения королевы Великобритании Елизаветы II была представлена специальная программа скакунов из Азербайджана.

Minval.az