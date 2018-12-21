Президент группы компаний Crocus Group Араз Агаларов рассказал о планах на будущее и новых интересных проектах в Красногорске стоимостью в несколько миллиардов долларов.

«Красногорск — столица московской области. Когда наша компания в 2000 году пришла в Мякининскую пойму, ни здания Правительства Московской области, ни здания суда, тогда еще не было. Отрадно, что за эти 18 лет произошли фундаментальные изменения. Я думаю, что у Красногорска большое будущее. Crocus Group составляет не только часть Красногорска и даже не только Москвы, а по сути дела — всей России. Это самая посещаемая территория у нас в стране, и, конечно здорово, что она находится в Красногорске. Я думаю, что вместе мы реализуем еще много больших дел.

У нас в планах и деловой центр, и гостиничный центр, и эксклюзивное жилье на территории «Крокуса», и набережную мы там должны красивую создать. По мере финансовых возможностей… Надежды на будущее хорошие, устойчивое развитие страны я вижу в ближайшие 5-6 лет. У нас любой объект — это 300-400 млн. долларов. А таких объектов у нас запланировано конкретно в «Крокусе» штук 10, то есть, если экономическая ситуация позволит, речь будет идти о миллиардах долларов», — цитирует Араза Агаларова российский интернет-портал kragor.ru.

Minval.az