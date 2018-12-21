Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года, первый список возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (его состояние выросло на $27,9 млрд, до $127,2 млрд), второй перечень — глава Facebook Марк Цукерберг (он потерял $18,7 млрд, его состояние оценивается в $52,5 млрд).

Второе место среди самых успешных миллиардеров занимает основатель бренда Uniqlo Тадаси Янаи (состояние $27,1 млрд, рост на $7 млрд), тройку замыкает президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс $4,6 млрд, до $19,5 млрд). Четвертое место — за медиамагнатом Рупертом Мердоком (плюс $4,6 млрд, состояние $19,3 млрд), пятое и шестое места занимают совладельцы НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс $4 млрд, до $21,4 млрд) и Геннадий Тимченко (плюс $3,8 млрд, до $18,9 млрд).

В перечень также вошли экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер (плюс $3,4 млрд, до $40,7 млрд), сооснователь индийской Reliance Industries Мукеш Амбани (плюс $3 млрд, до $44,4 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс (плюс $2,9 млрд, до $93,9 млрд) и глава SpaceX Илон Маск (плюс $2,8 млрд, до $22,5 млрд).

Второе место в списке самых невезучих миллиардеров занял основатель бренда Zara Амансио Ортега, потерявший $16,2 млрд: сейчас его состояние оценивается в $59,6 млрд. Тройку замыкает основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер (минус $14 млрд, состояние в $12,4 млрд). Четвертое место занимает глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн, потерявший $10,1 млрд (состояние в $35,1 млрд). Пятерку замыкает мексиканский магнат Карлос Слим (минус $9,3 млрд, до $56,8 млрд).

В список также входят бразильский инвестор Хорхе Паулу Леманн (минус $9,2 млрд, до $20 млрд), тайский бизнесмен Чароен Сиривадханабхакди (минус $7,24 млрд, до $12,8 млрд), владелец компании Kingston Financial Group Поллианна Чу (минус $7,2 млрд, до $2 млрд), основатель китайской логистической компании SF Express Ван Вэй (минус $6,7 млрд, до $13 млрд) и глава компании Lens Technology Чжоу Цюньфэй (минус $6,3 млрд, до $3,5 млрд).

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