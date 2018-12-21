Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2019 год», сообщает сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2019 год установлен на уровне 180 манатов. В том числе, для трудоспособных граждан размер прожиточного минимума установлен на 2019 год на уровне 191 маната для пенсионеров — 149 манатов, для детей — 160 манатов.

На 2018 год прожиточный минимум был утвержден в размере 173 манатов. Таким образом, прожиточный минимум увеличивается по сравнению с 2018 годом на 4%.

Кроме этого, утвержден закон «О критерии нужды на 2019 год». Критерий нужды, используется для определения размера адресной социальной помощи (АСП). Он утвержден в размере 143 манатов («критерий нужды» на 2018 год составляет 130 манатов).

Minval.az